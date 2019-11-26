Илон Маск носит бивни и раскрывает секрет Sрасе Х. Топ-8 камео, за которые его любят еще больше

Глава Tesla Илон Маск появился в третьем эпизоде четвертого сезона приключенческого мультсериала «Рик и Морти». Его персонажа зовут Илон Таск и у него есть бивни. Но даже несмотря на это не узнать знаменитого на весь мир изобретателя невозможно. И надо отметить, что это далеко не первый телепроект, в котором зритель может увидеть Маска. Помимо документальных фильмов, он нередко появляется и в художественных, а также становится героем популярных мультсериалов. Обо всех камео предпринимателя — в материале «360».

«Рик и Морти»

В мультсериале Илон Маск озвучил богатого изобретателя Илона Таска (Elon Tusk), и по сюжету у него есть бивни. Но у этого, на первый взгляд непонятного явления, есть логическое (точнее лингвистическое) объяснение: просто «tusk» с английского переводится как «бивень».

«Пока что лучший момент дня — Илон Маск появляется в „Рике и Морти“ как Илон Таск. Обожаю!»

Итак, Илон Таск руководит в мультсериале компанией под названием Tuskla, а главные герои —Рик и Морти — заручаются его помощью для ограбления в стиле «Одиннадцати друзей Оушена».

При этом сам Маск намекал на камео еще в начале года. Тогда он поменял свое имя в Twitter на Elon Tusk, добавив к нему эмодзи слона. А в 2017 году он признавался в любви к шоу «Рик и Морти».

«О-о-о-о. Так ВОТ зачем он ненадолго поменял свое имя на Илона Таска. Невероятно!».

Телезрителей появление Маска в телепроекте обрадовало, но не удивило — ведь это уже не первое камео предпринимателя.

Илон Маск и Тони Старк

В 2010 году Маск всего на несколько секунд появился во второй части «Железного человека», но сцена с ним стала весьма символичной: ведь именно в этом эпизоде встречаются Тони Старк (Железный человек) и Илон Маск. Это забавно, потому что именно Маск стал прототипом для создания образа главного героя киноленты.

Источник фото: «Железный человек — 2» / YouTube

Случайная встреча на кухне

Уже в 2015 году Маск порадовал своих поклонников двухминутной ролью в знаменитом сериале «Теория большого взрыва». По сюжету инженер и один из главных героев сериала Говард Воловиц случайно встречаются на кухне одного из кафе, где оба моют посуду. Но «случайное» появление знаменитости в такой роли тоже оказалось символичным — Маск на самом деле занимается благотворительностью и кормит бездомных людей.

Источник фото: «Теория Большого взрыва» / YouTube

«Детство Шелдона»

В сериале «Детство Шелдона», который повествует о маленьком мальчике вундеркинде — Шелдоне Купере, Маска можно увидеть в довольно забавном эпизоде. Знаменитый инженер читает тетрадку маленького гения, которая была написана еще в 1989. Примечательно то, что в этой тетрадке описываются формулы расчета, которые в наши дни использует Space X.

Источник фото: «Детство Шелдона» / YouTube

Разговор с незнакомцем

В комедии «Почему он?», рассказывающей о непростых отношениях главы семейства с возлюбленным своей дочери, Илон Маск засветился только в одном эпизоде. Он — случайный незнакомец, с которым заговаривает на вечеринке измученный глава семейства.

Источник фото: «Почему он?» / YouTube

Маск отправляет

В фильме «Мачете убивает» у Маска снова небольшой забавный эпизод, который привлек к себе большое внимание. Инженер пожимает руку главному злодею (Дэнни Трехо) прежде чем отправить его в космос на своей ракете.

Источник фото: «Мачете убивает» / YouTube

Мультсериалы

И конечно Илон Маск появлялся в одних из самых популярных американских мультсериалах «Симпсоны» и «Южный парк», героями которых не раз становились звезды мировой величины.