Интересное 10 января 2023, 16:28 Студия Marvel снимет многосерийный спин-офф «Доктора Стрэнджа» Кинопоиск

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Студия Marvel планирует выпустить многосерийный спин-офф «Доктора Стрэнджа». Сериал будет выходить на стриминге Disney+. Об этом сообщил газета «Культура» со ссылкой на The Direct.

За основу для сюжета выберут серию комиксов Strange Academy. Главный герой — доктор Стрэндж — совместно с другими волшебниками будет заниматься обучением молодых магов. По предварительным данным, в сериале появятся Бенедикт Вонг и Сочил Гомес, которые исполняли роль Вонга и Америки Чавес.

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Кроме того, в новой версии может принять участие и Бенедикт Камбербэтч. Однако главная роль в проекте отойдет Вонгу. Персонаж станет Верховным Чародеем в киновселенной Marvel, написало РИА ФАН.

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Ранее стало известно, что звезда киновселенной Marvel, актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, получил серьезные травмы во время уборки снега. На данный момент врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное.