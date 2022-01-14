Страницу комикса про Человека-паука купили за $3,36 млн

На торгах, которые накануне прошли в аукционном доме Heritage Auctions в США, была продана страница комикса про Человека-паука, датирующаяся 1984 годом. Об этом рассказал телеканал Sky News.

Именно в те годы художник Майк Зек впервые изобразил знаменитого персонажа в черном костюме. Покупатель согласился выложить за лот 3,36 миллиона долларов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Еще одним лотом стала высокоточная копия первого выпуска «Супермена». Иллюстрацию купили за 3,18 миллиона долларов.

«Коллекционеры покупают свою ностальгию, поэтому вместо того, чтобы покупать, знаете ли, произведение современного искусства, вот оно. Они бы предпочли это, потому что это значит для них больше, чем произведения современного искусства», — сообщил вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Джо Маддалена.

Ранее сообщалось, что новый «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым кинокомиксом в российском кинопрокате за всю историю. К настоящему моменту он собрал более 2,6 миллиарда рублей.