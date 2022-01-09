Новый «Человек-паук» стал самым кассовым комиксом в российском прокате

Блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» стал самой кассовой лентой, снятым по комиксам, в российском кинопрокате. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Новый фильм о Человеке-пауке вышел в российский прокат в середине декабря. К настоящему моменту он собрал уже 2,6 миллиарда рублей. Сборы другого супергеройского кино — «Мстители: Финал» — остановились на отметке в 2,57 миллиарда рублей.

Но стоит отметить, что предпродажи «Человек-паук: Нет пути домой» составили 197 тысяч рублей, в то время, как «Мстители: Финал» — 310 тысяч рублей.

В конце декабря Warner Bros. представила зрителям новый трейлер фильма «Бэтмен», главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон. Основное внимание в трейлере уделяется отношениям Бэтмена и Женщины-кошки (Зои Кравиц). Также зрители увидели фрагменты драки главных героев. В ролике показали символы и послания Загадочника — злодея, который будет противостоять главному герою. Премьера нового «Бэтмена» запланирована на 4 марта 2022 года.