Эксклюзив 21 декабря 2023, 23:29 Стандарт шаурмы назвали самым нелепой инициативой года в России Политолог Склянчук: самой нелепой в 2023 году была идея о стандартах шаурмы

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Некоторые законодательные инициативы в России довольно неоднозначны, а их авторы порой стараются просто привлечь к себе внимание. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» причислил к таким идеям обсуждения стандарта шаурмы.

«Самый нелепый законопроект года? Наверное, стандарты шаурмы», — признался он.

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Склянчук напомнил, что осенью в Москве выбирали мэра. У действующего градоначальника Сергея Собянина, который в итоге и одержал победу, было три соперника — депутаты Владислав Даванков, Дмитрий Гусев и Борис Чернышов.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, они всячески фонтанировали идеями — [говорили о] дополнительном выходном 1 сентября, например. Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция — питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», — допустил собеседник «360».

По его словам, эта и подобные идеи немного оживили ситуацию накануне выборов и дали возможность повеселиться.