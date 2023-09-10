Власть 10 сентября 2023, 05:03 Депутаты ГД РФ обсудят стандарт шаурмы на фоне массовых отравлений Депутаты ГД РФ обсудят стандарт шаурмы в начале осенней сессии Freepik

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Депутаты Госдумы РФ в начале осенней сессии обсудят стандарт шаурмы. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») в беседе с РИА «Новости».

«В начале осенней сессии мы соберем круглый стол по безопасному питанию в Госдуме. В том числе обсудим стандарт шаурмы», — заявил он.

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По словам депутата, в диалоге будут участвовать профильные эксперты, представители Роспотребнадзора и Минздрава. Он отметил, что «дело нужно доводить до конца», ведь оно касается жизни и здоровья граждан.

Еще 7 сентября стало известно о массовом отравлении шаурмой в Курской области. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, пострадали 22 человека и погибла одна женщина. Врачи обнаружили у заболевших токсикоинфекцию, вызванную стафилококком.

Похожий случай произошел в Москве в конце августа. Там более 50 человек отравилось некачественной шаурмой в кафе. После происшествия в заведении нашли более 180 килограммов продуктов без маркировки.