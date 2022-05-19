Стало известно, кто носит ядерный чемоданчик Путина

Вице-премьер правительства России рассказал, кто носит за президентом Владимиром Путиным ядерный чемоданчик. Этот секрет он раскрыл во время выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». По словам Борисова, к выполнению важной задачи привлечены морские офицеры. Его слова привел телеканал «Звезда».

«У нашего президента, Верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик», — сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что Россия, согласно своей военной доктрине, имеет право применить ядерное оружие только в качестве ответной меры.

«По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар», — подчеркнул Борисов.

Ранее в США заявили, что ядерный арсенал России представляет для страны серьезные сложности как сейчас, так и в будущем. Пентагон назвал ядерную триаду главной опорой национальной обороны.