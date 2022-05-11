Пентагон назвал ядерный арсенал России серьезной сложностью для США

В США заявили, что ядерный арсенал России представляет для страны серьезные сложности как сейчас, так и в будущем. Пентагон назвал ядерную триаду главной опорой национальной обороны.

Глава ведомства Ллойд Остин указал на необходимость поддержания Соединенными Штатами «безопасных и эффективных ядерных возможностей». Его слова привело РИА «Новости».

«Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — подчеркнул Остин.

США, по его словам, должны строить свою политику на фоне «существенных ядерных возможностей России» и с учетом расширения ядерного потенциала Китая.

«Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны», — сказал глава Пентагона.

В американском оборонном ведомстве заметили, что наибольшие сложности в сфере безопасности для США представляют именно РФ и КНР. «Угрозу» Остин увидел со стороны КНДР, Ирана и террористических группировок.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что отказ Запада от многополярного мира угрожает ядерной войной. Человечеству в ближайшие десятилетия не стоит ждать ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции.