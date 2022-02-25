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    25 февраля 2022, 14:57

    Создатели шоу «Форт Боярд» приняли решение отказаться от тигров

    Арина Бобкова

    Создателям шоу «Форт Боярд» пришлось отказаться от использования тигров в выпусках. Сделать это их сподвигли зоозащитники. Такой информацией поделилась продюсер Алексия Ларош-Жубер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание 20 Minutes.

    Создатели шоу «Форт Боярд» приняли решение отказаться от тигров

    Руководство телеканала направит средства для заводчика хищников. Эти деньги помогут содержать животных до самой смерти.

    «Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — пояснила Ларош-Жубер.

    Российская версия передачи выходит с конца девяностых. Сейчас пост ведущего проекта занял Сергей Бурунов. Актеру удалось разнообразить шоу с помощью фирменных шуток.

    Ранее стало известно, что Бурунов взял шефство над полугодовалым зубром из питомника Подмосковья. Зубра зовут Мухомор, он нравится многим посетителям, отметили сотрудники заповедника.