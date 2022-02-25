Создатели шоу «Форт Боярд» приняли решение отказаться от тигров

Создателям шоу «Форт Боярд» пришлось отказаться от использования тигров в выпусках. Сделать это их сподвигли зоозащитники. Такой информацией поделилась продюсер Алексия Ларош-Жубер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание 20 Minutes.

Руководство телеканала направит средства для заводчика хищников. Эти деньги помогут содержать животных до самой смерти.

«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — пояснила Ларош-Жубер.

Российская версия передачи выходит с конца девяностых. Сейчас пост ведущего проекта занял Сергей Бурунов. Актеру удалось разнообразить шоу с помощью фирменных шуток.

Ранее стало известно, что Бурунов взял шефство над полугодовалым зубром из питомника Подмосковья. Зубра зовут Мухомор, он нравится многим посетителям, отметили сотрудники заповедника.