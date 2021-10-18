Создатели сериала «Y: Последний мужчина» рассказали о причинах закрытия проекта

Канал FX решил закрыть сериал «Y: Последний мужчина» до завершения первого сезона. Об этом сообщила шоураннер Элиза Кларк, передало РИА ФАН.

Сериал не получил своего продолжения, несмотря на выход новых эпизодов первого сезона. Создатели сериала пытаются найти новую площадку для трансляции своего проекта. В противном случае «Y: Последний мужчина» вовсе не получит продолжения. Шоураннер Элиза Кларк выразила надежду на то, что новые студии заинтересуются проектом.

«Нам грустно, что сериал не будет выходить на канале FX и на Hulu. Но мы знаем, что кому‑то еще очень повезет с этой командой и историей. Мы будем стремиться найти для Y его следующий дом», — заявила Кларк.

Ранее автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл высказалась о сериале, который телеканал HBO снял на основе ее работы. Женщина отметила, что сериал почти не содержит феминистских посылов.