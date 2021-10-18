Автор «Секса в большом городе» отметил, что сериал не отвечает современным тенденциям

Автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл высказалась о сериале, который телеканал HBO снял на основе ее работы. Женщина отметила, что сериал почти не содержит феминистских посылов. Об этом сообщил New York Post.

Писательница обратилась к поклонницам сериала. Она попросила их не прислушиваться к главной героине шоу Кэрри Брэдшоу и не делать поиск мужчины смыслом своей жизни.

«В действительности, в долгосрочной перспективе мужчина может быть не лучшим экономическим выбором. Мужчины могут быть опасны для женщин по многим причинам», — предупредила она.

Бушнелл отметила, что женщина теряет свою врожденную силу, если рассчитывает только на мужчину. По ее мнению, сериалу сильно не хватает феминизма, передала «Газета.ru».

«В телесериале и его посыле оказалось маловато феминизма. Но это ТВ. Это развлечение. Поэтому не нужно жить как в сериале», — заключила она.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год. Бушнелл написала книгу, которая в итоге легла за основу сериала, по мотивам своей колонки о свиданиях, которая выходила в New York Observer.