14 декабря 2022, 21:56
Сноубордист прокатился по Невскому проспекту, прицепившись к машине
Житель Петербурга прокатился по Невскому проспекту на сноуборде после снегопада
Сноубордист из Санкт-Петербурга прицепился тросом к машине и прокатился по Невскому проспекту, сообщил сайт kp.ru. До этого в городе прошел сильный снегопад.
За несколько дней в северной столице выпало около 20 сантиметров снега. Этим воспользовался местный сноубордист. В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно мужчину в оранжевых штанах на доске. Он держался за трос, привязанный к иномарке, и рассекал поток попутных машин.
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В какой-то момент спортсмен подпрыгнул на небольшом трамплине из сугроба. Оштрафовали ли любителя острых ощущений за нарушение ПДД — неизвестно.
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Жители Нижегородской области решили покататься на «ватрушках». Для этого они прицепили их к машине. За рулем отечественной легковушки оказался неопытный водитель — он получил права всего полгода назад. Нижегородец не рассчитал траекторию движения, и молодые люди столкнулись с газовой опорой. В результате, у одного — перелом правого предплечья, а его подруге диагностировали перелом грудного позвонка и закрытую черепно-мозговую травму.
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