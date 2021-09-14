Снаряд времен ВОВ обнаружили в Белгородской области

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в селе Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли минометную мину 120 миллиметров… Боеприпас времен Великой Отечественной войны был вывезен и ликвидирован на специальном полигоне», — рассказали в ведостве. Ранее в Москве на 26-м километре Киевского шоссе обнаружили минометный снаряд. Боеприпас нашли примерно в 150 метрах от дороги. Его происхождение неизвестно.