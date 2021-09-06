Сквер с динозаврами и мамонтами откроют в Лабытнанги

Торжественное открытие сквера «Орбита» пройдет в Лабытнанги завтра, 7 сентября. Начало мероприятия в 19:00. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на страницу администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В сквере возвели динамичные фигуры динозавров и мамонтов, а также макеты планет Солнечной системы. Также на территории «Орбиты» расположены детские и спортивные площадки. На открытии объекта выступят дуэт ходулистов и шоу-группа «Поющие динозавры».

Ранее стало известно, что ежегодный благотворительный забег «Пульс добра» пройдет в городском округе Коломна 11 сентября. Собранные регистрационные взносы участников отправят на строительство детской площадки в Коломенском детском доме-интернате для детей-сирот.