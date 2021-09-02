Благотворительный забег «Пульс добра» пройдет в Коломне 11 сентября

Ежегодный благотворительный забег «Пульс добра» пройдет в городском округе Коломна 11 сентября. Собранные регистрационные взносы участников отправят на строительство детской площадки в Коломенском детском доме-интернате для детей-сирот.

Участниками проекта могут стать любители и профессиональные спортсмены, взрослые и дети, люди с ограниченными возможностями. Каждый может выбрать свою дистанцию.

Для маленьких спортсменов в возрасте от четырех до восьми лет подготовили маршрут длиной 300 метров и 600 метров для детей до 11 лет. Начинающие и профессиональные бегуны смогут преодолеть три, 10 и 21,1 километра.

Участников забега ждет красочный маршрут, пролегающий через исторический центр Коломны, а также разминки для взрослых и детей, которые проведут профессиональные тренеры и спортсмены.

На территории Конькобежного центра будут работать спортивные и сувенирные магазины, фуд-траки и игровой городок с батутами, лучным тиром и профессиональными аниматорами.

Также в забеге «Пульс добра» примут участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями из более чем 20 социальных учреждений России.

Вместе с детьми на дистанцию выйдут любимые персонажи сказок и мультфильмов, а после забега юные спортсмены смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и даже создать собственный мультфильм.

Организацией забега «Пульс добра» занимается благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации Коломенского городского округа.



Старт на дистанциях забега дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов, российский саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.