Сексолог рассказал о функции поцелуев у влюбленной пары

«Никакой пользы поцелуев я не знаю, а целоваться можно и нужно столько, сколько хочется. Естественно, перед прелюдией они более сочные, звонкие, а обычные — они дразнящие и обещающие», — отметил он.

По его словам, во время поцелуя человек получает и отдает тысячи микробов, таким образом происходит обмен. Специалист считает, что этот процесс является своего рода согласием — договоренностью без слов.

Ранее американские ученые провели опросы семейных пар и назвали оптимальную продолжительность полового акта. Эксперты выявили, что в среднем длительность секса варьируется от 30 секунд до 44 минут. Так, время акта от трех до семи минут считается нормальным, от семи до 13 минут — идеальным. Секс до получаса назвали слишком долгим. Специалисты уточнили, что коротким можно считать половой акт до двух минут.