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    31 июля 2020, 16:32

    Сексолог рассказал о функции поцелуев у влюбленной пары

    Полина Петрова

    Сексолог и журналист Владимир Шахиджанян рассказал о функции поцелуев у влюбленной пары. Он отметил, что этот процесс не несет психологической или физической пользы, сообщило радио «Говорит Москва».

    «Никакой пользы поцелуев я не знаю, а целоваться можно и нужно столько, сколько хочется. Естественно, перед прелюдией они более сочные, звонкие, а обычные — они дразнящие и обещающие», — отметил он.

    По его словам, во время поцелуя человек получает и отдает тысячи микробов, таким образом происходит обмен. Специалист считает, что этот процесс является своего рода согласием — договоренностью без слов.

    Ранее американские ученые провели опросы семейных пар и назвали оптимальную продолжительность полового акта. Эксперты выявили, что в среднем длительность секса варьируется от 30 секунд до 44 минут. Так, время акта от трех до семи минут считается нормальным, от семи до 13 минут — идеальным. Секс до получаса назвали слишком долгим. Специалисты уточнили, что коротким можно считать половой акт до двух минут.

    Новости SMI.FM