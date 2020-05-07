Щенок атаковал свое отражение в зеркале

Щенок подумал, что из зеркала на него смотрит другой четвероногий. Реакцию на незваного гостя хозяйка питомца выложила в Twitter.

Ретривер подумал, что из зеркала на него смотрит другая собака. Поэтому домашний питомец в первую очередь начал бить лапой по зеркалу, а потом даже попытался укусить недруга.

Своей реакцией щенок рассмешил хозяйку. Женщина поделилась в соцсетях записанным видео. Оно быстро стало вирусным, ролик посмотрели более 400 тысяч раз, отметил сайт «Ридус».

В ответ пользователи соцсети писали: «Мне кажется его мысли примерно такие: „Ох, как он угадывает каждое мое движение?“», «Выглядит так, словно он пытается смахнуть влево. Собачья версия Tinder». Один из-подписчиков признался, что обожает наблюдать за щенками. По его мнению, реакция домашнего питомца, когда тот уткнулся мордой в зеркало, «просто шедевральна».

Ранее в Сети появилось еще одно умилительное видео. Когда хозяин убирал шерсть с дивана, четвероногий забавно бил валик лапками.