Песик открыл охоту на валик и проиграл. Видео

На странице Twitter под названием «Песики» появилось очередной умилительное видео. Хозяева подметили, что их щенок очень забавно реагирует на процесс удаления его шерсти с дивана при помощи валика.

Щенок, похожий на представителя породы акита-ину, стоит задними лапками на полу, а передними упирается в диван. Когда хозяин водит валику по сиденью, собака забавно бьет лапками. Эту необычную «охоту» удалось снять на видео.

Если бы вместо дивана под лапами пса оказался барабан, то щенок вполне мог бы стать новым Филом Коллинзом или Джоном Бонемом.