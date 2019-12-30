Самым страшным фильмом ужасов 2019 года признали картину «Мы»

Топ-10 хоррор-фильмов составили на основе данных с 14 сайтов, посвященных кино. Общий охват составил 731 миллион человек.

Первое место рейтинга занял фильм Джордана Пила «Мы». Картина рассказывает о восстании клонов и показывает историю семьи, которая пытается выжить в условиях этих страшных событий.

Второе место досталось картине «Солнцестояние» Ари Астера, а третье — «Маяку» Роберта Эггерса. Фильм Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллета «Я иду искать» оказался на четвертом месте. Замкнула пятерку лидеров рейтинга экранизация одноименного романа Стивена Кинга «Доктор Сон», которую снял Майк Флэнеган. Последняя история является сиквелом легендарного «Сияния».

В топ-10 попали фильмы «Капкан», «Зомби одним планом!», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Тигры не боятся», а также еще одна экранизация Кинга — «Оно 2».

А ранее «360» составил список фильмов, с которыми можно встретить Новый год. И это не «Ирония судьбы».