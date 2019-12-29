Новый год под другие фильмы. Что посмотреть, если «Ирония судьбы» уже надоела

Длинные зимние каникулы — прекрасное время, чтобы сделать своим близким горячий какао и включить хорошее кино. Но «Служебный роман», «Один дома» и «Елки» уже приелись, а выученный сюжет не вызывает новогоднего настроения. Для такого случая «360» собрал 10 фильмов, которые точно создадут атмосферу праздника.

«Со мною вот что происходит»

Эту драму вряд ли можно назвать традиционным новогодним фильмом с легкими шутками и незамысловатым сюжетом, но история двух братьев точно никого не оставит равнодушным. Обычная ситуация: Новый год, столичные пробки и люди, которые пытаются переделать миллион дел за 24 часа. Праздничная суета засосала и главных героев.

Простодушный провинциал Валентин (Виктор Шамиров) приезжает в Москву к своему брату — заядлому карьеристу Артему (Гоше Куценко). Каждый из них по-разному смотрит на жизнь, преследуя противоположные цели. Однако перед самым 31-м декабря герои узнают о неизлечимой болезни отца, а новогодние ожидания разбиваются о бытовые проблемы и бешеный ритм города.

Артем и Виктор начинают вспоминать, чего хотели добиться раньше, как позабыли свои детские мечты и с чем остались. В картине много философских мыслей, но главное, что она о современных людях, которые утратили истинные ценности в погоне за чем-то не столь важным.

«Конечно, в этих ситуациях, в этих героях невольно видишь себя. Невольно задумываешься, сколько же мелочей мешает просто улыбаться друг другу», — поделилась на «КиноПоиске» пользовательница под ником Missi_Lu.

«Отпуск по обмену»

От драмы перейдем к более веселому кино. Если хочется укутаться в плед, взять горячий глинтвейн и погрузиться в атмосферу новогодней романтики, то «Отпуск по обмену» подойдет как нельзя кстати.

В фильме 2006 года играют две популярные актрисы. Кемерон Диаз предстает в образе Аманды Вудс. Она живет в шикарном доме в Южной Калифорнии и владеет процветающим рекламным агентством. Журналистку из уютного коттеджа в Англии Айрис Симпкинс сыграла Кейт Уинслет.

У девушек никак не клеятся отношения, поэтому они решаются на авантюру. Героини, не зная друг друга, меняются домами. Изначально Аманда и Кейт планируют просто отдохнуть от проблем, но у Рождества на них совсем другие планы.

«Если в Новый год вместо фальшивых современных „Голубых огоньков“ с приевшимися звездами будут показывать фильмы, подобные этому, дарящие надежду и свет, мы хоть капельку, но сами станем свободней и лучше», — подчеркнул один из комментаторов.

«Реальная любовь»

Сюжет этого фильма продолжает тематику отношений, юмора и рождественского чуда. «Реальную любовь» по праву можно назвать одной из самых известных предновогодних картин 2000-х годов. При этом на российском ТВ вы скорее всего ее не увидите.

Обойдемся без спойлеров. Скажем только, что в основу сценария легли девять параллельных историй, которые начались перед Рождеством и пришли к финальной точке в канун праздника. Как между собой связаны жизни разных людей, предстоит узнать зрителю.

«Это очень светлая, рождественская, веселая и трогательная мелодрама. Меня, честно говоря, этот фильм очень удивил. Очень интересно построен сюжет. Очень интересно подобраны актеры. Кто бы мог ожидать, что ловелас и красавчик Хью Грант может сыграть премьер министра», — отметила Томика.

«Семьянин»

Кажется, что молодой бизнесмен Джек (Николас Кейдж) успел обзавестись абсолютно всем. Он ездит на дорогом авто, живет в роскошных апартаментах и завтракает в лучших ресторанах города. Да вот только счастье не купишь.

13 лет назад Джек погнался за карьерой и оставил свою возлюбленную Кейт (Теа Леони). Герой встречает темнокожего Санту, который ставит перед ним сложный выбор. Теперь миллионер может потерять все, но снова быть с возлюбленной или же остаться одиноким богатеем. Что выберет Джек и можно ли играть в игры с судьбой?

«Фильм необычный в своем роде и по-американски крайне трогательный <…> Думаю, что эта светлая и яркая картина как раз таки отлично подходит к новогоднему праздничному настроению, и в дни новогодних каникул этот фильм будет кстати», — заверил Ник Кауфман.

«Пока ты спал»

Далеко не каждый находит в себе силы и смелость познакомиться с незнакомым человеком на улице. Люси (Сандре Буллок) также мешала застенчивость, когда она каждое утро встречала мужчину своей мечты.

Все изменилось волей случая. Герой оказывается в больнице без сознания, а Люси по ошибке принимают за его невесту. События развиваются так, как девушка не могла себе представить даже в самых лучших снах. Но всегда стоит помнить, что тайное рано или поздно становится явным.

«Я считаю, что это лучший фильм Сандры и Билл Пуллман отлично справился с ролью принца. Бесподобная сказка про Золушку. Не бойтесь мечтать. Мечты сбываются», — заявила пользовательница.

«Вам письмо»

Этот фильм сняли еще в 1998 году, но тема вполне современная. Кто из нас не знакомился в Сети?

Рядом с маленьким литературным магазинчиком Кэтлин (Мег Райан) открывается огромный книжный супермаркет Джо (Тома Хэнкса). Молодые люди не знакомы лично в реальном мире, но активно общаются в интернете. Они не видели фото друг друга и соблюдают полную анонимность.

Потихоньку простая переписка перерастает в сильную симпатию. Кэтлин знакомится со своим главным конкурентом и жестко высказывает ему все, что думает об его бизнесе. Героиня даже не подозревает, кто на самом деле ее лютый враг и продолжает свой роман в Сети.

«Хочу сказать, что кинематографу ой как не достает таких „легких“, „домашних“ и безумно красивых фильмов. Побольше бы нам таких», — заключил Любитель_кино.

«Клаус»

Фильмы с новогодней атмосферой это всегда прекрасно, но не стоит забывать о волшебных мультфильмах. «Клаус» от Nеtfliх придется по душе не только маленьким зрителям и точно поможет поднять настроение. Харизматичные персонажи, рождественская история и качественная анимация — все это можно найти в работе режиссера Серхио Паблоса.

Ленивый и эгоистичный Джеспер привык жить в роскоши под крылом своего отца — успешного владельца своего бизнеса. На перевоспитание юношу отправляют в город на крайнем севере, дав задание наладить там работу с письмами. В Смиренсбурге уже давно идет война двух семейных кланов, а в таких условиях Джесперу просто не достигнуть своей цели. Бродя в лесу молодой человек натыкается на таинственного старца по имени Клаус, который ненамеренно подкидывает идею, как выполнить поручение отца.

«Я надеюсь, что выход на популярной сейчас платформе Netflix, позволит „Клаусу“ получить известность и широкую огласку. Так как данный мультфильм заслуживает того, что бы его смотрели и пересматривали», — выразил надежду Egorche23.

Морозко

Пройти мимо советской классики просто невозможно. Если «С легким паром» показывают каждый Новый год и не один раз, то «Морозко» можно увидеть не так часто и почти всегда рано утром.

В первый раз Иван и Настенька встречаются на берегу речки. Юноша начинает хвастаться свое силой, за что старичок-боровичок превращает его в медведя. Ивану приходится снимать чары, а против Настеньки строит козни злая мачеха. Девушка оказывается в зимнем лесу, где на помощь ей приходит Морозко.

«Мой ребенок смотрел, от души и по-доброму смеялся при виде Бабы-Яги и Марфушеньки-душеньки. Воистину красиво обыгранная сказка с красивыми и вечными актерами. Что тут можно еще добавить?», — отметила АлеВА77.

В этой сказке нет головокружительных трюков или спецэффектов, как в новомодных фильмах, но в детство вас вернет именно такая душевная история.

«Полярный экспресс»

Еще один новогодний новогодний мультфильм снят по мотивам одноименной книги о путешествии мальчика на волшебном «Полярном экспрессе».

В отличие от многих детей главный герой не верит, что Санта-Клаус есть. Ему выпадает возможность отправится на Северный полюс и убедиться в этом самому. По дороге его ждут новые знакомства и незабываемые приключения.

Источник фото: kinopoisk.ru

«„Полярный экспресс“ — это способ уйти в сказку, очутиться в ней и проникнуться ее духом, узнать, что где еще на свете еще остались чудеса, заставляющие дрогнуть наши сердца», — поделился своим впечатлением пользователь katybad.

«Крампус»

Напоследок остался необычный для новогодней подборки фильм. Это кино понравится любителям хорроров, которых было бы неправильно оставить без идеи для проведения одного из зимних вечеров. В «Крампусе» вы услышите крики, увидите кровь и убийства — все в лучших традициях фильмов ужасов. При этом главное условие соблюдено — все происходит в канун Рождества.

К семье Энджелов приезжают родственники и они начинают готовиться к празднику. Сначала все идет очень весело и забавно, но затем появляется злой двойник Санта-Клауса. Рогатое существо точно не станет исполнять заветные желания. Не будем спойлерить, но финальная сцена вас удивит.

«Заканчивается все очень мило, по-домашнему, с рождественскими подарками и бубенцами», — заключила sansara-die.