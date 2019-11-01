Стоматолог из Германии удалил самый длинный зуб и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В Книгу рекордов Гиннесса попал немецкий стоматолог, который вырвал одному из своих пациентов самый длинный зуб в истории. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, пациента беспокоила сильная боль в верхней челюсти. Оказалось, что проблема в очень длинном зубе, который привел к отеку и вызвал сильную боль. После удаления выяснилось, что длина зуба составляет 3,72 сантиметра.
Врач ждал целый год, пока комиссия официально признает его достижение. Предыдущий рекорд (3,67 сантиметра) был зафиксирован в Индии два года назад.