Самого толстого медведя выбрали на Аляске | 360°

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17 октября 2022, 04:26

Самого толстого медведя выбрали на Аляске

Конкурс на самого толстого медведя Аляски выиграл победитель прошлого года

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Конкурс среди самых толстых бурых медведей провели в американском штате Аляска. Об этом сообщил ABC News.

«Неделю толстого медведя» каждый год проводят в национальном заповеднике «Катмай» на Аляске в октябре. Мероприятие предложил проводить бывший смотритель национального парка Катмай Майк Фитц, который обратил внимание на интерес к онлайн-трансляциям с кормящимися у реки медведями.

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Зрители голосуют по фотографиям за самых толстых медведей. В конкурсе соревнуются гризли, которые на протяжении долгого времени поедают красную рыбу.

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В этом году победителем стал бурый мишка под номером 747, похожий по своим размерам на «гигантский реактивный лайнер». Кстати, в 2021 году он также занял первое место. При этом неизвестные злоумышленники пытались фальсифицировать итоги конкурса за счет спама голосами за медведицу 435 по кличке Холли.

Кстати в первых числах октября пользователи интернета уже выбрали самого толстого медвежонка, а с 6 октября стартовала «Неделя толстого медведя».

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