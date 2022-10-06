Конкурс на самого толстого медведя стартовал на Аляске | 360°

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Конкурс на самого толстого медведя стартовал на Аляске

Пользователи Сети выберут самого толстого медведя Аляски в рамках конкурса Fat Bear Week

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В национальном заповеднике «Катмай» на Аляске стартовал ежегодный конкурс Fat Bear Week. За звание самого толстого мишки соревнуются гризли, на протяжении нескольких месяцев поедающие красную рыбу в реке Брукс, сообщило интернет-издание Explore.

Проголосовать за понравившегося медведя можно в Сети. На суд пользователей публикуют фотографии упитанных косолапых. В следующий тур проходят самые справные животные.

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На прошлой неделе в интернете уже выбрали самого толстого медвежонка, а во вторник началась «Неделя толстого медведя». Победителя по результатам голосования объявят 11 октября.

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«Во время спячки медведи не едят и не пьют и могут потерять треть своего веса. Их зимнее выживание зависит от накопления достаточных жировых запасов перед входом в логово», — отметили авторы статьи.

Косолапые пользуются популярностью во всем мире. Медведица Роза из Московского зоопарка этим летом показала, как нужно спасаться от жары. Тысячи посетителей наблюдали за тем, как она отдыхала в бассейне с прохладной водой.

Медведи

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