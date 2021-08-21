Руководство к Apple II с подписью Джобса ушло с молотка за 58 млн рублей

Инструкция по эксплуатации компьютера Apple II, которая была подписана соучредителем компании Стивом Джобсом, ушло с молотка за 787 тысяч долларов (58 миллионов рублей). Автограф на обложке 196-страничного руководства оставил и второй гендиректор компании Майк Марккула.

«Джулиан, твое поколение первым выросло с компьютерами. Иди, измени мир!» — написал Джобс на внутренней стороне обложки инструкции по эксплуатации, сообщили в UPI.

Речь идет о Джулиане Брюэре, сыне Майка Брюэра, который договорился об исключительных правах на распространение продуктов Apple в Великобритании. После этого Майк Брюэр стал первым управляющим директором Apple U.K. Ltd.

Сам Джулиан, вспоминая о моменте, когда получил знаковый автограф, рассказывал, что сидел в своей спальне и писал игры на своем Apple II, когда папа позвал его, чтобы встретить гостей.

«К моему удивлению, это были Стив Джобс и Майк Марккула. У меня было руководство с собой, и только позже я понял, насколько редко Джобс подписывал что-либо, не говоря уже о том, чтобы оставить такую надпись», — поделился воспоминаниями Джулиан, который на момент встречи был подростком.

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