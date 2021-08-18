Рукописи и водительские права Игоря Талькова продадут на аукционе

Рукописные тексты песен, а также водительские права музыканта Игоря Талькова выставят на аукционе. Это вынужденная мера: на вырученные средства сын музыканта, Игорь Тальков — младший, планирует организовать концерт в память об отце, написала газета «Петербургский дневник».

На аукционе будут выставлены рукописи песен «Чистые пруды» и «Летний дождь». Начальная цена водительских прав музыканта составит два миллиона рублей, рукописей — по одному миллиону. Изначально планировалось продать и гитару Талькова, но сын музыканта решил сохранить ее для себя как память. Как рассказал концертный директор сына музыканта Артем Нефедьев, торги пройдут 25 или 26 августа в Северном Аукционном доме.

«Мы хотим на достойном уровне провести концерт памяти Игоря Талькова, который пройдёт 6 октября — в день гибели музыканта. Это будет не просто обычный концерт, а настоящее шоу, мы к нему серьезно готовимся, и, к сожалению, расходы превысили бюджет. По этой причине выставляются данные лоты», — пояснил он.

Концерт памяти музыканта будет масштабным шоу с театральными выступлениями, танцевальными номерами и 3D-моделью самого погибшего музыканта.