Интересное 12 марта 2024, 15:41 Российские археологи назвали возраст погребального комплекса за полярным кругом Российские археологи изучили древнее захоронение детей за полярным кругом РИА «Новости»

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Археологи Тюменского государственного университета определили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Результаты их работы опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей».

Около шести лет назад сибирские археологи обнаружили поселение Нум-хибя-сихэри VI на территории Мамеевского археологического микрорайона в ЯНАО. Там же нашли девять могил, которые выделили в отдельный археологический объект.

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Исследователи изучили погребальные традиции и могильные конструкции и предположили, что памятник является кладбищем северных селькупов, которые иногда приплывали в XIX–XX веках в низовья реки Таз для ловли рыбы.

«Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места», — процитировало кандидата исторических наук, доцента ТюмГУ Александра Ткачева РИА «Новости».

По его словам, грудные дети могли не перенести путешествие. Поэтому высокая детская смертность является характерной чертой традиционных обществ.

В Иране недавно нашли необычный каменный контейнер в форме тюбика. Археологи предложили, что там могли хранить губную помаду, изготовленную четыре тысячи лет назад.