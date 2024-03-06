Наука 06 марта 2024, 13:44 Science Alert: археологи нашли в Иране изготовленную 4 тысячи лет назад помаду

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Археологи обнаружили в Иране каменный контейнер в форме тюбика. Внутри могла храниться губная помада, изготовленная четыре тысячи лет назад. Об этом сообщил Science Alert.

Ученые проанализировали следы, оставшиеся внутри емкости. Оказалось, что ингредиенты имеют сходство с пигментами, которые используют в современном производстве.

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В составе заметили кварц, клинохлор, браунит, растительные воски и масла. Сам тюбик был сделан из хлорита, добавил сайт kp.ru.