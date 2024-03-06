Здоровье 06 марта 2024, 12:24 Диетолог Сычева предупредила, что низкокалорийные диеты провоцируют повторный набор веса

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Многие женщины часто сталкиваются с проблемой, когда после диеты сброшенные килограммы возвращаются с довеском. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог Наталья Сычева.

Она объяснила, что многие выбирают диету с большим дефицитом калорий. Такой подход приводит к резкому замедлению метаболизма. Человек не может сидеть на диете вечно, и организм воспринимает ограничение в еде как временное явление. Поэтому по окончанию диеты пытается вернуть ушедшие килограммы. Как отметила врач, нужно подходить к снижению веса комплексно.

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«Увеличение физической нагрузки предпочтительнее, чем постоянное урезание рациона, иначе мы попадаем в такой круг: диета — жир — диета. Если же вы заметили, что вес все равно начинает расти, нужно обратиться к врачу-диетологу», — посоветовала Сычева.

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