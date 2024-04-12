Интересное 12 апреля 2024, 17:19 Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок на Северный полюс RuVDS: первый прыжок из стратосферы на Северный полюс совершили россияне Pixabay

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Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок на Северный полюс с борта самолета Ил-76 на высоте свыше 10 тысяч метров. Об этом ТАСС рассказали в компании RuVDS.

«Рекорд установили летчик-космонавт Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник, а также основатель лаборатории „Стратонавтика“ Денис Ефремов», — отметили в пресс-службе.

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В организации уточнили, что рекордсмены находились в состоянии свободного полета около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около одного километра. Рекордное достижение они посвятили роли России в освоении Арктики.

Кроме того, с борта Ил-76 сбросили серверное оборудование, которое развернут в Арктике на дрейфующей льдине.

Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую роль Арктики для дальнейшего развития экономики страны.