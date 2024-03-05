05 марта 2024, 16:44
«Рядом греться всплыла». Рыбак поймал в Москве-реке большую краснокнижную черепаху
Рыбак выловил краснокнижную черепаху в Москве-реке в Братееве
В Москве-реке в столичном районе Братеево мужчина выловил большую краснокнижную черепаху. Пресмыкающиеся любят погреться на солнце весной, рассказал рыбак в беседе с «360».
«Она рядом со мной греться всплыла, я ее сачком поймал. Летом часто на удочку попадаются, а это вторая черепаха, которую ловлю зимой сачком», — поделился мужчина.
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Он уточнил, что в первый раз поймал черепаху зимой прошлого года, а вторую — сейчас. Пресмыкающиеся зимуют на дне, так как там тепло, объяснил рыбак.
«А по весне просыпаются, и в мае греются на солнышке. Их у нас много тут. Летом на удочку часто попадаются, я из этой три крючка достал, включая свой», — отметил мужчина.
По его словам, черепах в реку выпускают люди. Животных завозят в больших количествах.
Рыбак снял на видео необычный улов и показал ролик в соцсетях. Черепаха по размеру оказалась больше руки мужчины. Он выпустил животное обратно в реку.
В Крыму ранее объявили награду за поимку опасного средиземноморского хищника — групера. Животное представляет угрозу для местной фауны.
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