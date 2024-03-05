Эксклюзив 05 марта 2024, 16:44 «Рядом греться всплыла». Рыбак поймал в Москве-реке большую краснокнижную черепаху Рыбак выловил краснокнижную черепаху в Москве-реке в Братееве Unsplash

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В Москве-реке в столичном районе Братеево мужчина выловил большую краснокнижную черепаху. Пресмыкающиеся любят погреться на солнце весной, рассказал рыбак в беседе с «360».

«Она рядом со мной греться всплыла, я ее сачком поймал. Летом часто на удочку попадаются, а это вторая черепаха, которую ловлю зимой сачком», — поделился мужчина.

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Он уточнил, что в первый раз поймал черепаху зимой прошлого года, а вторую — сейчас. Пресмыкающиеся зимуют на дне, так как там тепло, объяснил рыбак.

«А по весне просыпаются, и в мае греются на солнышке. Их у нас много тут. Летом на удочку часто попадаются, я из этой три крючка достал, включая свой», — отметил мужчина.

По его словам, черепах в реку выпускают люди. Животных завозят в больших количествах.

Рыбак снял на видео необычный улов и показал ролик в соцсетях. Черепаха по размеру оказалась больше руки мужчины. Он выпустил животное обратно в реку.

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