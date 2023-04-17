Интересное 17 апреля 2023, 01:53 Раскрыты подробности нового приквела «Игры престолов» Писатель Джордж Мартин назвал главные сюжетные темы приквела «Игры престолов» Википедия

Читать 360tv в

Писатель Джордж Мартин рассказал о новом сериале HBO и еще одном приквеле «Игры престолов». Он будет носить название «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь», сообщил автор в своем блоге.

Основой проекта стали книги из серии «Повести о Дунке и Эгге». В них речь идет о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене. События происходят за 90 лет до «Игры престолов».

Реклама

«Рыцарство и его дух — центральная тема этих историй», — отметил он.

По словам писателя, авторы уже подготовили сценарий первого эпизода. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Последующие сезоны будут снимать, опираясь на произведения «Верный меч» и «Таинственный рыцарь».

Американский стриминговый сервис HBO анонсировал выпуск второго приквела телесериала «Игра престолов» в жанре фэнтези в первых числах апреля. Отмечалось, что новый сериал посвятят истории завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном и появлению семи королевств. Сейчас новый проект находится в активной стадии реализации.