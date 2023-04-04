Мир 04 апреля 2023, 13:10 Телеканал HBO снимет второй приквел «Игры престолов»

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Американский стриминговый сервис HBO планирует выпустить второй приквел телесериала «Игра престолов» в жанре фэнтези. Об этом сообщила газетаVariety.

Отмечается, что новый сериал будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном и появлению семи королевств.

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По данным «Национальной службы новостей», проект находится в активной стадии реализации, в настоящий момент телеканал ищет сценаристов.