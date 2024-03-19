Интересное 19 марта 2024, 22:50 Раненую косулю нашли у здания поликлиники в Приморье Сбитая машиной косуля вышла за помощью к поликлинике в Приморском крае РИА «Новости»

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Возле здания поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю. По предварительным данным, животное сбила машина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Косулю обнаружили у здания медучреждения на улице Ломоносова. Сотрудники городской администрации предположили, что животное попало под колеса автомобиля. На место выехали спасатели, а также полицейские и представители охотнадзора.

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«Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города», — добавили в администрации округа.

Несколькими днями ранее косуля застряла в заборе детского сада в Миассе. Попавшее в беду животное заметили местные жители. Они обратились в МЧС, и вскоре на место прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов они освободили косулю из плена и отпустили ее на волю.