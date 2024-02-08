Мир 08 февраля 2024, 15:38 Раннюю акварель художника Уильяма Тернера выставили на продажу

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Раннюю акварель живописца и мастера романтического пейзажа Уильяма Тернера, которую ранее считали утраченной, выставили на торги. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на аукционный дом Minster Auctions.

Работу случайно обнаружили на чердаке в загородном доме в Англии. После проведенного исследования эксперты установили, что картина принадлежит кисти Тернера.

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Отмечается, что стоимость лота начинается от 50 тысяч фунтов стерлингов.