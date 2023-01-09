Интересное 09 января 2023, 11:21 Психолог Наумова дала советы, как найти свое призвание Психолог Наумова: после обозначения четких целей человек сможет найти свое призвание freepik

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Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что нелюбимая работа чаще всего становится следствием психологических проблем, которые происходили с человеком в детстве. Она рассказала, что поможет найти свое призвание в жизни. Слова психолога передала «Вечерняя Москва».

Как заметила специалист, человеку стоит как можно чаще спрашивать себя, чем он хочет заниматься в жизни. Кроме того, для достижения успеха важно ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели.

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«Нужно думать, что необходимо делать для получения успеха. Таким образом человек может начать любить ту работу, которая у него есть, или отучиться на профессию мечты и начать работать в том направлении», — сказала Наумова.

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Лишь после обозначения четких целей человек сможет найти свое призвание. Лучше всего проходить этот путь вместе с психологом, резюмировала специалист.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как обрести уверенность в себе.