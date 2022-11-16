Общество 16 ноября 2022, 11:09 Психолог Наумова рассказала, что обрести уверенность в себе поможет позитивное мышление

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Психолог Наталья Наумова в разговоре с РИАМО заявила, что уверенность в себе — одно из важнейших качеств для достижения цели и счастливой жизни. В этом деле важно иметь позитивное мышление.

«Важно принять себя, позволить себе быть уверенным. Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру, что „Я уверен“, — сообщила психолог.

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Для того, чтобы изменить свою жизнь, в том числе стать увереннее, психолог рекомендует поработать над осанкой, ухоженным внешним видом, воспитанием.

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Наумова также советует хвалить и ценить себя даже за самые незначительные вещи.

«Важно поддерживать себя в хорошей физической форме, ухаживать за собой, читать, интересоваться, развиваться», — резюмировала эксперт.