Интересное 21 февраля 2024, 15:48 Провоцирующий жаркое лето "Эль-Ниньо" прекратится в апреле Вильфанд: "Эль-Ниньо" прекратится в апреле, температуры начнут снижаться NASA Earth/Keystone Press Agency/globallookpress

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Феномен "Эль-Ниньо", который мог вызвать самое жаркое лето в истории наблюдений, прекратится в апреле. Температуры начнут снижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова привело РИА «Новости».

Во второй половине года с большей долей вероятности наступит холодная фаза океанических течений, подчеркнул специалист.

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«Начиная с апреля "Эль-Ниньо" прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — отметил он.

Расчеты свидетельствуют о том, что во втором полугодии 2024 года наступит фаза "Ла-Нинья", добавил Вильфанд. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при "Эль-Ниньо" тепло идет из океана в атмосферу, а при "Ла-Нинье" — наоборот.

Ранее синоптики заявили, что грядущее лето может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Эксперты прогнозировали повышение температуры воздуха в июне на семь градусов выше нормы.