Порноактеры рассказали о реакции семьи на их профессию

Некоторые актеры заявили, что близкие в целом отнеслись с уважением к профессии, но нашлись и те, кто не принял такой выбор.

«Сейчас мне все равно, но тогда было больно. Они сплетничали за спиной и даже не взяли на себя труд выслушать меня», — заявил один из порноартистов. Он посетовал, что многие смотрят подобные фильмы, но почему-то не могут уважать тех, кто в них снимается.

Другой актер рассказал, что друзья, узнав о его профессии, удалились из друзей в Facebook и перестали выходить на связь.

Есть и те, кто отнесся с пониманием к артистам — так, одна из актрис рассказала, что увидела в своих подписчиках на порноресурсе несколько своих знакомых. Они не перестали общаться с девушкой, скорее наоборот — начали интересоваться, как все устроено в этой индустрии.

Ранее работающих на удаленке предупредили об опасности просмотра порно.