Помидоры вырастут без фитофтороза при правильном поливе

Помидоры — культура, которая бывает очень капризной в уходе. Из-за этого на этих растениях иногда появляется фитофтороз. Как его вылечить, написало «Утро.ру».

Зачастую грибковое заболевание возникает из-за неправильного полива помидоров.

При использовании метода дождевания не исключено, что придется столкнуться с фитофторой. Ее споры достаточно быстро прорастают в каплях воды. Поэтому не стоит устраивать томатам «душ», особенно в теплице.

Кроме того, не нужно поливать помидоры под корень.Такой локальный полив приводит к тому, что споры фитофторы осаживаются на обратную поверхность листьев и активно прорастают.

Чтобы грибковое заболевание не появилось на вашей культуре, необходимо при поливе отступать приблизительно 20 сантиметров. Причем лучше всего проложить капельную ленту и прикрыть ее мульчей. Благодаря этому вода поступит к корням помидоров в нужном объеме, а мульчирование позволит избежать появления большого количества росы и распространения спор фитофторы.

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