Перечислены советы по уходу за малиной весной

Весной нужно ухаживать за кустами малины, чтобы потом получить богатый урожай. «Утро.ру» поделилось советами, как сделать так, чтобы растение начало плодоносить.

После пробуждения от зимней спячки малине потребуется вода. По этой причине необходимо регулярно поливать кусты. Причем важно, чтобы жидкость уходила на 40 сантиметров в глубину.

Также кусты нужно подкармливать. Однако если вы это делали осенью, то в начале весны возвращаться к этому делу не надо. Это стоит перенести ближе к середине мая. Лучше всего подойдут азотосодержащие удобрения — они благоприятно скажутся на развитии и росте культуры.

Помимо этого, важно не забывать про мульчирование. После внесения первых удобрений нужно укрыть почву у основания кустарника слоем опилок, веточек, подсолнечной шелухи или навоза. Благодаря этому корни растения спасутся от нежелательного вымерзания, а в земле сохранится влага.

Кроме того, в начале апреля необходимо провести санитарную и формирующую обрезку малиновых кустов — убрать сухие и поврежденные побеги. А остальные ветви надо укоротить до первого здорового глазка.

А еще предстоит обработать кусты средствами для борьбы с насекомыми. Чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, надо опрыскать малину 1-процентным раствором бордоской жидкости.