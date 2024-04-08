Интересное 08 апреля 2024, 05:13 Полное солнечное затмение увидят жители Земли 8 апреля Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля, но в России его не увидят Freepik

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Полное солнечное затмение случится 8 апреля, продолжительность его максимальной фазы составит 4,5 минуты. Об этом заявили на сайте Московского планетария.

«8 апреля с 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 до 23:52 по Москве)», — сказано в публикации.

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При этом полную фазу не смогут увидеть жители России. Посмотреть на космическое явление получится из США, Мексики и Канады. Также затмение можно будет наблюдать на ряде островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее «360» разобрался, как полное солнечное затмение может повлиять на каждый из знаков зодиака. Как рассказала бакалавр астрологии Марина Талиашвили, оно может повлечь за собой переломные моменты в жизни людей. Она посоветовала темпераментным людям постоянно быть начеку и аккуратнее обходиться с окружающими.