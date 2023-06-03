Интересное 03 июня 2023, 19:00 Съемки фильма «Барби» привели к мировому дефициту розовой краски Съемки фильма«Барби» с Робби в главной роли привели к дефициту розовой краски в мире Кинопоиск

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Производство декораций для фильма Греты Гервиг «Барби» привело к дефициту флуоресцентных розовых красок в мировом масштабе. Об этом сообщило издание Business Insider.

Художники-постановщики спроектировали мир, в котором живет главная героиня. Ее дом, машина и другие локации решено было окрасить в розовый цвет, так как по словам создателей важно было «сохранить детскость».

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«Я хотела, чтобы розовые оттенки были очень яркими, а всего вокруг было очень много», — объяснила Геринг.

Розовое в этом фильме буквально все — мебель, одежда, бассейн, дома. Неудивительно, что это спровоцировало дефицит розовой краски. К тому же, по словам режиссера, фанаты еще не вышедшего фильма также скупают розовые красители «с целью приобщиться к картине».

Для создания ощущения искусственного мира декораторы решили отказаться от компьютерной графики и нарисовали многие декорации вручную — например, небо и горы.

Премьера «Барби» состоится 21 июля. В главных ролях снялись звезды Голливуда Марго Робби в роли Барби и Райн Гослинг в роли ее парня Кена.