Интересное 14 марта 2024, 14:40 Похудевшая на 24 килограмма женщина из Индии раскрыла свой секрет Жительница Индии похудела на 24 килограмма за полгода Unsplash

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Жительница Нью-Дели Тара Саини похудела на 24 килограмма за полгода. Придерживаться особой диеты она стала по совету врача, поскольку страдала от болей в коленях. Об этом написало издание Times of India.

До похудения 37-летняя женщина весила 80 килограммов и испытывала боль при ходьбе. Чтобы справиться с ней, Саини изменила пищевые привычки. Ежедневно она съедала больше продуктов, содержащих протеин, почти отказавшись от углеводов. Кроме того, Саини пила протеиновый коктейль.

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Женщина включила в свое расписание тренировки в спортивном зале и прогулки на свежем воздухе. После 19:00 Саини перестала есть, ограничиваясь напитками. Вскоре она стала носить одежду размера M.

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