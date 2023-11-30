Знаменитости 30 ноября 2023, 17:32 Актриса Воробей рассказала, что похудела на 13 кг под наблюдением врача

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Актриса Елена Воробей недавно появилась перед публикой очень постройневшей и посвежевшей. О том, как она похудела на 13 килограммов, юмористка рассказала WomanHit.ru.

По ее словам, ей пришлось отказаться от всей вредной еды и алкоголя. Кроме того, в жизнь пародистки добавились регулярные занятия спортом. Наконец, она под наблюдением врача принимала модный среди звезд препарат для похудения. добавили «Дни.ру».

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«Он тщательно отслеживал все мои показатели, корректировал дозировку», — подчеркнула Воробей.

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