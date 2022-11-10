Интересное 10 ноября 2022, 05:19 Поезд Деда Мороза прибыл во Владивосток Сказочный поезд Деда Мороза приехал в города Приморья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поезд Деда Мороза во главе с паровозом прибыл во Владивосток. В его составе 19 вагонов, сообщили «Вести: Приморье».

В состав поезда входят салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, а также вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие.

Реклама

Праздничную программу организовали на маршруте поезда Деда Мороза. В ней участвуют артисты и аниматоры. На вокзале Владивостока открыт праздник для всех желающих, билеты на экскурсию внутри поезда уже раскуплены.

Реклама

Ранее поезд Деда Мороза побывал в Уссурийске. Следующие остановки праздничного состава в Приморье будут в Партизанске — 10 ноября с 19:15–20:05; и в Находке (Тихоокеанская) — 10 ноября с 21:00–00:00.

Стартовал поезд Деда Мороза 22 октября из Великого Устюга. Обратно железнодорожный состав вернется лишь 15 января 2023 года. Дед Мороз за свое путешествие посетит сотни российских городов, новогодний поезд проедет свыше 33 тысяч километров. Маршрут железнодорожного состава будет пролегать через европейскую часть страны, Санкт-Петербург и Москву.