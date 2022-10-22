Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по городам России | 360°

Общество 22 октября 2022, 21:34 Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по городам России Сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России

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Утром 22 октября волшебный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России. Железнодорожный состав вернется обратно лишь 15 января 2023 года, сообщил телеканал RT.

Дед Мороз выехал из своей резиденции, чтобы посетить более сотни российских городов и проехать свыше 33 тысяч километров. От Великого Устюга он направится в сторону Владивостока, а затем поедет обратно. Его маршрут будет пролегать через европейскую часть страны, Петербург и Москву.

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В сказочный состав входят 19 вагонов, здесь есть передвижная приемная, ресторан, сувенирная лавка, место для проведения игр с детьми. В каждом населенном пункте, где запланирована остановка, пройдут праздничные мероприятия. Проект был запущен в 2021 году руководством РЖД при поддержке правительства Вологодской области.

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