Подмосковный Хатико 15 лет сторожил памятник погибшим хозяевам

Беспородный пес с 2004 года живет на могиле хозяев, которые погибли в аварии на трассе около Черноголовки в Подмосковье. Супружеская пара похоронена в деревне Якимово.

Как стало известно изданию «Подмосковье сегодня», родственники погибших не захотела брать пса и привязали его к оградке могилы. Он неделю просидел на привязи, но освободившись никуда не ушел. Собака осталась охранять могилу.

Местные жители утверждают, что пес не доверяет людям, пугливый, но еду берет. Несколько лет назад к нему прибилась еще одна собака. Теперь они вместе живут в двух утепленных будках, которые построили им посетители кладбища.

Создателя подмосковного приюта «Гвардия» кинолог Сергей Фокин предположил, что объяснить поведение собаки можно ее любовью к хозяевам. По его мнению, беспородные псы гораздо вернее домашних и породистых.

В начале марта стало известно о хаски из Калининграда, которая целыми днями просиживает перед офисом хозяйки, ожидая окончания ее работы. Его владелица рассказала, что пес ничуть не страдает, но доволен тем, что много времени проводит на свежем воздухе.