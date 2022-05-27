Джуд Лоу исполнит роль в сериале по мотивам «Звездных войн»

Американский кинорежиссер Джон Уоттс рассказал, что на данный момент работает над сериалом «Звездные войны: Команда Скелетов». Одна из ролей в проекте достанется британскому актеру Джуду Лоу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Действия сериала развернутся в тот же период времени, что и «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» и «Асока». При этом все проекты будут связаны между собой общей сюжетной линией.

В качестве сценариста «Звездных войн: Команда Скелетов» выступит Кристофер Форд. Роли исполнительных продюсеров достанутся Джону Фавро и Дейву Филони. Съемки сериала стартуют летом 2022 года. На данный момент нет информации о том, что когда состоится премьера сериала.

Ранее стало известно о том, что американский художник и дизайнер Колин Кантуэлл скончался в возрасте 90 лет. Он создал дизайн космических кораблей серии фильмов «Звездные войны», работал над картиной «Космическая одиссея 2001 года», а также помогал в трансляции первой высадке человека на Луну в 1969 году.