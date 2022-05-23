Умер автор дизайна «Звезды смерти» Колин Кантуэлл

Американский художник и дизайнер Колин Кантуэлл скончался в возрасте 90 лет в своем доме в Колорадо. Он был автором дизайна космических кораблей серии фильмов «Звездные войны», работал над картиной «Космическая одиссея 2001 года», а также помогал в трансляции первой высадке человека на Луну в 1969 году. Об этом сообщила газета The Guardian.

Стать автором космических кораблей для культовых фантастических фильмов Кантуэллу помогли сразу два образования. Он окончил факультет анимации в Калифорнийском университете и Школу архитектуры Фрэнка Райта.

Связь с космосом возникла у него во время работы надо образовательными программами о полетах астронавтов для NASA. Во время полета на Луну он сообщал журналистам основные события, которые происходили с космическим аппаратом.

В 1968 году художник познакомился с режиссером Стэнли Кубриком, который предложил ему вместе заняться фильмом «Космическая одиссея 2001 года». Результат работы Кантуэлла можно увидеть сразу после эпизода «Рассвет человечества» в начале фильма.

После художник познакомился с Джорджем Лукасом, который пригласил его для разработки дизайнов космических кораблей для «Звездных войн». Сам художник потом вспоминал, что на крестообразные истребители солдат империи его натолкнул дротик, который он бросил в британском пабе. Хорошо известная зрителям «Звезда смерти» могла быть совсем иной.

«Изначально я не планировал, что у „Звезды смерти“ будет траншея, но когда я работал с формой, я заметил, что две половинки сжались в точке, где они встречаются посередине», — рассказывал Кантуэлл журналистам. Свою идею он предложил Лукасу, который встретил ее с восторгом. Так появилась сцена уничтожения «Звезды смерти», когда Люк Скайуокер вместе с бойцами Альянса добрался по траншее до уязвимой точки боевой станции.