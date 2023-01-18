Происшествия 18 января 2023, 23:14 Самолет из Москвы в Гоа экстренно посадили в Узбекистане из-за дебошира на борту Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Узбекистане из-за пьяного дебошира Pxhere

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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира на борту. Об этом вечером 18 января сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Uzbekistan Airports.

«Экипаж рейса „Аэрофлота AFL-236 Москва-Гоа запросил экстренную посадку в запасном аэропорту Ургенча“, — отметил представитель.

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Причиной стал пьяный россиянин-дебошир. На борту самолета находились 355 пассажиров. Лайнер Boeing 777-300 приземлился в 18:29 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме. На борт лайнера поднялись правоохранители. Они доставили дебошира в аэропорт. В скором времени самолет вылетит из Ургенча и направится к месту назначения, добавил представитель Uzbekistan Airports.

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Подобная история произошла еще с одним самолетом «Аэрофлота», который совершал рейс из Таиланда в Москву 12 января. На борту произошел конфликт. Лайнер пришлось посадить в Самарканде. Один из пассажиров того рейса рассказал «360», что виновницей потасовки оказалась беременная женщина. Во время полета ей стало плохо.